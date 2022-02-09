Ekvador'dan Türkiye'ye gelecek konteynerde kokain ele geçirildi

Ekvador’un Guayaquil şehrindeki limanda yapılan incelemeler sonucunda, varış noktası Türkiye olan muz konteynerinde yaklaşık 44 kilo saf kokain ele geçirildi.

VOA Türkçe’nin haberine göre, Ekvador Narkotik Birimleri, narkotik dedektör köpeklerin de yardımıyla uyuşturucunun konteynerin dışındaki soğutma paneline yerleştirildiğini fark etti. Ekvador Polisi sosyal medyadan yaptığı açıklamada, toplamda 43 kilo 856 gram kokainin ele geçirildiğini, konteynerlerin varış yerinin de Türkiye olduğunu duyurdu.

Türkiye’ye kokain sevkiyatında, Ekvador’un ismini geçen yıldan bu yana daha sık duyulmakta.

Geçen Mayıs ayında Türkiye’ye gönderilmek istenirken Panama’da ele geçirilen 616 paket kokain ve 2021 Haziran ayında Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NARKOKİM ekiplerinin muz yüklü iki konteynerde yakaladığı 1,3 ton kokain de Ekvador çıkışlıydı. Mersin Limanı’nda yapılan bu operasyon, tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarda kokain olarak kayıtlara geçmişti.

ABD hükümeti, geçen Eylül ayında Ekvador’u dünyada en çok uyuşturucu sevkiyatı veya üretimi yapılan ülkeler listesine dahil etmişti. Uzmanlar Ekvador’un önceki yıllarda Kolombiya’da üretilen kokain sevkiyatında bir geçiş noktasıyken bugün kokainin depolandığı, işlendiği ve dağıtımının yapıldığı bir merkeze dönüştüğünü bildiriyor.