Ekvador'da protestoların 10. günü: 2 kişi yaşamını yitirdi

Ekvador Amazon Yerli Milliyetleri Konfederasyonu (Confeniae) tarafından dün yapılan açıklamaya göre, Pastaza eyaletinin başkenti Amazon'un Puyo kasabasında polis saldırısı sonucunda protestocu Byron Guatatuca (40) yaşamını yitirdi. Confeniae açıklamada, Guatatuca'nın yakın mesafeden canice öldürüldüğünü söyleyerek, olayın sorumlusunun Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso hükümeti olduğunu söyledi.

Ekvador'da 10 gündür devam eden protestolarda şu ana kadar 2 kişi yaşamını yitirdi.

TeleSur'un haberine göre, Devlet Başkanı Guillermo Lasso hükümetinin emriyle Cuma gününden bu yana kolluk güçlerinin eylemcilere uyguladığı şiddet artıyor. İnsan Hakları Örgütleri Birliği'ne göre, 13 Haziran'da başlayan protestolarda bugüne kadar 90 kişi yaralanırken, 87 kişiyse tutuklandı.

Hayat pahalılığın her geçen gün yükseldiği ülkede eylemciler akaryakıt fiyatlarının düşürülmesi, Ekvador'un petrol ve madencilik endüstrisinin daha da genişlemesinin önüne geçilmesi, küçük ve orta ölçekli çiftliklerin ödemeleri için daha fazla zaman tanınması gibi düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep ediyor.