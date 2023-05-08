Ekrem İmamoğlu'na Sivas mitingi nedeniyle polis tutanağı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün Erzurum'un ardından gittiği Sivas'ta yaptığı halk buluşması hakkında tutanak tutuldu.

Duvar'da yer alan habere göre İmamoğlu'nun açıklama yaptığı Mevlana Mahallesi Mevlana Meydanı'nın "miting için güvenlik açısından uygun olmadığı ve bu nedenle mitinge izin verilmediği" öne sürüldü.

Emniyet tarafından tutulan tutanakta, Merkez İlçe Seçim Kurulu'nca alınan kararda miting alanının Hükümet Meydanı olduğu ve izin verilen alan dışında miting yapıldığı gerekçe gösterildi.

Öte yandan, ilerleyen saatlerde suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.