Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu'ndan Buğra Kavuncu'ya saldırı sonrası açıklama

İYİP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, bir yayına katılmak için gittiği Halk TV stüdyolarından ayrıldığı sırada kimliği belirsiz bir kişinin yumrukla saldırısına uğrarken, CHP'den açıklama geldi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, saldırıya tepki gösterdi "İyi Parti İstanbul İl Başkanı, çok kıymetli mevkidaşım Buğra Kavuncu’ya yapılan saldırı da öncesinde yapılmış diğer saldırılar gibi kabul edilemez. Saldıranlardan ziyade saldırtan anlayıştan hesap soracağız! Sevgili Başkanım geçmiş değil gelecek olsun" dedi.

İmamoğlu ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya yönelik yapılan saldırıyı kınıyorum. Sorumlular bir an önce yakalanmalı ve yargı önüne çıkarılmalıdır" ifadesini kullandı.