İyi Parti İstanbul İl Başkanına yumruklu saldırı

Halk TV’de katıldığı programda İpek Özbey’in sorularını yanıtlayan Buğra Kavuncu, program sonrası Halk TV'den ayrıldığı sırada kimliği belirsiz bir kişinin yumrukla saldırısına uğradı.

Saldırganın Kavuncu'nun yanına gelerek, "Bir şey sorabilir miyim?" dedikten sonra yumruk attığı, Kavuncu'nun saldırı sonrası yere düştüğü belirtildi.

Cumhuriyet'in aktardığına göre, Kavuncu'ya tahsis edilen korumanın gerekçe gösterilmeden alındığı öğrenildi.

Uğradığı saldırı sonrası Halk TV canlı yayınında açıklamalarda bulunun Kavuncu, durumunun iyi olduğunu belirtirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bunlar daha iyi günleriniz" sözünü hatırlatarak "Bu lafın nereye gideceği düşünülmelidir" dedi.