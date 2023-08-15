Ekrem İmamoğlu: 'İstanbul için bir kez daha yola çıkıyorum'

CHP’de devam eden 'değişim' tartışmalarının önemli aktörlerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu basın açıklaması düzenledi
CHP genel başkanlığı adaylığı için adı geçen İmamoğlu, 'İstanbul İttifakı' için 2024 seçimlerinde de çalışacağını söyledi.
'İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır'
İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Mayıs seçimlerinden sonra iktidarın muhalefeti topyekun tasfiye çabalarına en güçlü karşı koyuş İstanbul başta olmak üzere ülkemizin metropollerinde gerçekleşecek.
- İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır ben bu sözü çok önemsiyorum. İstanbul’u kazanan bir belediye başkanı dünyanın en iyi şehrine hizmet etme şansına sahiptir. Çok önemli başka noktalara taşır.
- İstanbul'un sorunlarının çözümü aynı zamanda Türkiye'nin sorunlarının çözümünün de sınav yeridir.
- 2024 yerel seçimleri iktidarın fütursuzluğuna cevap yeri olacaktır. Bu da benim anladığım şekliyle İstanbul'u kazanmak Türkiye'yi kazanmaktır. İstanbulla Türkiye'yi mühürlü görüyorum. Kendimi İstanbulla mühürlü görüyorum.
'İstanbul İttifakı için elimden geleni yapacağım'
- Hayatım boyunca bir koltuğa değil bir misyona aday oldum. Bugün bu misyon Türkiye'nin yeni bir siyaset anlayışına kavuşturulması misyonudur.
- İstanbul Büyükşehir Belediyesini hep birlikte korumalıyız. Seçimlerde İstanbul'u kazanmak için bir araya gelmeliyiz. Aramızdaki tartışmaları bir kenara bırakmalıyız. Ben 2019'daki gibi partiler üstü İstanbul ittifakını kurmak için elimden geleni yapacağım.
- (Seçim sonuçları) Bu hayal kırıklığının nedenlerinden biri de unutmayalım ki yenilginin sorumluluğunu üstlenme, gerçekle yüzleşme konusunda gerekli duyarlılığın gösterilmemesidir, gösterilememesidir. 28 mayıs gecesinden başlayarak ortaya konan tavır partililerimizi seçmenlerimizi anlamak ve hissetme kaygısından ne yazık ki maalesef ki çok uzaktır.Ben bu mağlubiyetin partimizde köklü ve kapsayıcı bir tazenle sürecinin başlamasına vesile olduğunu da görüyorum. CHP 2. parti olmakla övünemez.
'Yola çıkıyorum'
- İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum. 4 sene olduğu gibi 16 milyona hizmet için yola çıkıyorum. 2019'da olduğu gibi CHP'lilerle, farklı partilerle gönül vermiş arkadaşlarla yola çıkıyorum.
- CHP’nin tarihi bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlar göreve hazırdır. Bunlardan birisi, ismi geçtiği için söylüyorum Özgür Özel’dir.