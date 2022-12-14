Ekrem İmamoğlu Anadolu Efes maçında alkışlarla karşılandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve hapis cezası istendiği davada mahkeme kararını açıkladı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Öte yandan kararın ardından İBB Başkanı İmamoğlu sosyal medya adresinden Anadolu Efes maçına gittiği anlara dair görüntüleri paylaştı. Maç sırasında tribünlerde oturan yurttaşların ise İmamoğlu'nu alkışlarla karşıladığı görüldü.
İmamoğlu tribünlerdeki görüntüsünü "Söz vermiştim, Anadolu Efes maçına uğrayıp başarılar diledim. Şimdi işimin başına dönüyorum, Saraçhane’de çalışmaya devam edeceğim." notuyla paylaştı.
Söz vermiştim, Anadolu Efes maçına uğrayıp başarılar diledim. Şimdi işimin başına dönüyorum, Saraçhane’de çalışmaya devam edeceğim. pic.twitter.com/namyL1wM14— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 14, 2022