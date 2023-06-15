Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Yılmaz, "Enflasyonla mücadele konusunda etkin ve kararlı adımlar atacağız! 12. kalkınma planını Ekim ayında meclise sunacağız. Eylül ayında paylaşacağımız orta vadeli programla kaynakları yönlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

NTV'nin haberine göre toplantıya; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katıldı.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'nın da kurul üyesi olmamasına rağmen davet edildiği öğrenildi.

Yılmaz açıklamasında özetle şunları söyledi: