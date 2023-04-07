Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı hakim karşısına çıktı

Katıldığı bir televizyon programında ekmeğe zam yapılmasıyla ilgili konuşmasında, 'Türk milletini aşağıladığı', sosyal medya paylaşımlarında ise 'Cumhurbaşkanına hakaret' ettiği iddiasıyla yargılanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın 11 yıl 11 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava başladı.

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savunma yapan Kolivar, ekmek fırınlarının imar yasasına göre küçük sanayi bölgelerinde açılabileceğine ilişkin düzenleme olduğunu ancak İstanbul'da yasa dışı bölgelere doğalgaz bağlatılarak bazı ilçe belediyeleri tarafından kaçak fırın açılmasına müsaade edildiğini kaydetti.

'Kaçak fırınlara son dönemde müsaade edildi'

Bayrampaşa Belediyesi'nin önceden kaçak fırınlara müsaade etmediğini ancak son dönemde müsaade ettiğini ifade eden Kolivar, "Esenler ve Fatih ilçelerinin belediye başkanları bu konuda dikkatli davrandılar, ruhsatsız fırın açılmasına müsaade etmediler. Bunları daha önce dile getirmiştim, canlı yayında anlatmak istediğim oydu. Süre kısıtlı olduğu için kendimi yeterince ifade edemedim" dedi.

'Konuşmaları cımbızlandı'

Sanık avukatı Bilge Çiftçi, müvekkilinin konuşmalarının cımbızlanarak bir kısmının öne çıkarıldığını, mahkemeye sundukları dosyada konuşmanın öncesine ve sonrasına ait görüntülerin yer aldığını kaydetti.

Sanığın dava konusu paylaşımları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, "Türk milletini aşağılamadığının anlaşılacağını" dile getiren avukat Çiftçi, müvekkilinin amacının sağlıklı ekmek üretimi yapmak ve fiyat istikrarını sağlanmak olduğunu ifade ederek beraatini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davaya katılma talebinin kabulüne karar verdi. Sanık avukatına yazılı beyanlarını sunması için bir sonraki celseye kadar süre veren mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi. (AA)