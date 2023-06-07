Ekmek için zam talebi: 10 liraya çıkması şart

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, 'Haziran ayından itibaren işçinin, fırıncının mağdur olmaması açısından ekmeğin 10 TL olması şart' dedi.

Haber Merkezi

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, maliyetlerin arttığını belirterek ekmeğe zam talebinde bulundu.

medyascope'tan Ayşegül Karagöz'ün haberine göre, "Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 350-360 TL arasında değişen bir fiyata bize un veriyordu. Yaklaşık 10 gündür TMO’nun unu yok. Haziran ayında da vermeyeceklerini söylüyorlar. TMO unu olmayınca en az 250-300 TL un farkı oluyor" diyen Kolivar, “Zam yapılmak için geç kalındı. Asgari ücret artacak, sonra sigorta primleri artacak. 260-280 gram ekmek 10 lira olmalı. Piyasada bozukluk kalmadı, bir-iki lira zammı bitti, fırıncıya kazandırıp belli aralıklarla zam yapılmalı, belli aralıklarla durmalı. Haziran ayından itibaren işçinin, fırıncının mağdur olmaması açısından ekmeğin 10 TL olması şart" ifadesini kullandı.

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