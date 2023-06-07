Ekmek için zam talebi: 10 liraya çıkması şart

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, maliyetlerin arttığını belirterek ekmeğe zam talebinde bulundu.

medyascope'tan Ayşegül Karagöz'ün haberine göre, "Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 350-360 TL arasında değişen bir fiyata bize un veriyordu. Yaklaşık 10 gündür TMO’nun unu yok. Haziran ayında da vermeyeceklerini söylüyorlar. TMO unu olmayınca en az 250-300 TL un farkı oluyor" diyen Kolivar, “Zam yapılmak için geç kalındı. Asgari ücret artacak, sonra sigorta primleri artacak. 260-280 gram ekmek 10 lira olmalı. Piyasada bozukluk kalmadı, bir-iki lira zammı bitti, fırıncıya kazandırıp belli aralıklarla zam yapılmalı, belli aralıklarla durmalı. Haziran ayından itibaren işçinin, fırıncının mağdur olmaması açısından ekmeğin 10 TL olması şart" ifadesini kullandı.