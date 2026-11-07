Ekim Devrimi belgeseli: 'Lenin - Sosyalizmin Kızıl Şafağı'

109. yıldönümü kutlanan Büyük Ekim Devrimi bir belgesele daha konu oldu.

Red Creators Network (RCN) tarafından hazırlanan "Lenin - Sosyalizmin Kızıl Şafağı (2026)" isimli belgesel RCN'nin YouTube kanalında yayınlandı.

RCN videoyu şu sözlerle duyurdu:

"Belgesel, tarihin ilk sosyalist devleti Sovyetler Birliği'nin nasıl doğduğunu genel hatlarıyla anlatırken odağına bu devrimin en önde gelen mimarı Lenin'i yerleştiriyor. İzleyiciler, Lenin'in çocukluğundan itibaren tanık olduğu, analiz ettiği ve müdahalede bulunduğu olaylar üzerinden 19. Yüzyıl Rusya'sının küçük bir balıkçı kasabasına, Rus göçmenler ve sürgünlerin siyasi mücadeleyi zor koşullar altında sürdürdüğü çeşitli Avrupa kentlerine yolculuk ediyor.

Devrimin ateşlendiği Petersburg ve Moskova sokaklarına, en sert tartışmaların ve ayrışmaların yaşandığı kongre salonlarına, 1. Dünya Savaşı'nın kan, açlık ve öfke biriktiren siper çukurlarına, önce Çar'ın sonra burjuva hükümetinin terk etmek zorunda kaldığı Kışlık Saray'a, Karşı Devrimci Beyaz Orduyu yenilgiye uğratan Kızıl Ordu saflarına, Kremlin'e ve Lenin'in yaşamının sona erdiği Gorki Köyü'ne de konuk oluyor."