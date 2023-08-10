Eker Süt'te 3 sendikalı işçinin işten çıkarılması protesto edildi

Tekgıda-İş Sendikası yöneticileri ve üyeleri, Eker Süt’ün İstanbul Bahçeşehir'deki deposu önünde bir araya geldi. Sendikalı oldukları gerekçesiyle işten atıldığı belirtilen 3 işçinin tekrar işe alınmasını ve çalışanlar üzerindeki baskıların kaldırılmasını isteyen işçiler, “İşçiyiz haklıyız, söke söke alırız”, “Baskılar bizi yıldıramaz”, “Gemileri yaktık, geri dönüş yok” sloganları attı.

Tekgıda-İş Genel Teşkilatlanma Sekreteri Kemal Köse, burada yaptığı açıklamada "Sendika üyesi olduğu için işçiyi işten atamazsınız. İşten çıkarılan tüm arkadaşlarımızın işe iadelerinin bir an önce gerçekleşmesini istiyoruz" dedi.

Köse şunları söyledi:

"2015 yılından bugüne vazgeçmeden örgütlenme çalışmaları yaptığımız Eker Süt Ürünleri işyerinde 8 Aralık 2017 tarihinde Tekgıda İş Sendikası olarak yetki aldık. Eker işverenleri, önünde bulunduğumuz bu depo da dahil Türkiye genelindeki depolarda çalışan 900 kişinin gıda iş kolunda olduğunu belirterek yetkimize itiraz etti.

Burada bir yargı garabeti olarak görülebilecek bir olay yaşandı. Mahkeme işverenin itirazını haklı bularak örgütlenme dönemimizde nakliyat işkolunda görüldüğü için sendikamıza üye yapamadığımız depo çalışanlarını da gıda işkolunda sayarak yetki tespitimizi iptal etti. Tekgıda-İş Sendikası olarak üyelik çalışmalarımıza devam ettik. Özellikle 2023 yılı itibarıyla Eker depolarında üyelik çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu sefer depo yöneticileri üye olmak isteyen depo işçilerine baskıya başladı. Üyelikler artmaya başlayınca işveren yetkilileri bu sefer İzmir depodan 1 İstanbul Bahçelievler depodan 2 olmak üzere 3 işçi arkadaşımızı geçersiz mazeretlerle, tazminatsız olarak işten çıkarttı.

Sendika üyesi olduğu için işçiyi işten atamazsınız. İşten çıkarılan tüm arkadaşlarımızın işe iadelerinin bir an önce gerçekleşmesini istiyoruz."

Eker Süt yönetimine "Sizler nasıl geleceğinizi düşünerek TÜSİAD, MÜSİAD ve diğer kuruluşlara üye oluyorsanız, çalışanlar da kendi geleceklerini düşünmek zorundadır" diye seslenen Köse şunları kaydetti:

"Çalışanlarınızın anayasal haklarına saygı duymanız gerekiyor. Sendika üyesi olduğu için işten çıkarttığınız işçileri bir an önce işbaşı yaptırmanızı ve çalışanlar üzerindeki baskıları bir an önce durdurmanızı istiyoruz. Aksi taktirde başta dağıtım Pazarlama Genel Müdürü olmak üzere tüm bölge müdürleri hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Ve mücadelemizi büyüteceğimizi sadece fabrikalarınızın önünde değil, aynı zamanda yasal haklarımızı kullanarak gerek üyesi olduğunuz işveren örgütlerine giderek gerekse de hakkımızın olduğu bu haklı mücadelemizde tüm alanlarda eylemlerimizi gerçekleştireceğimizi belirtmek isteriz." (ANKA)