Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi AYM'ye taşınıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni (MTV) Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını söyledi. Başarır, herkesin MTV konusunda davalarını açarak tepki göstermesi gerektiğini kaydetti.

Konuya illişkin basın açıklaması yapan Başarır, şunları söyledi:

"Bize oy veren vermeyen, seçimlerde özellikle haklarını savunduğumuz memur, emekli, işçi, çiftçi kandırıldınız. Üç aylık çirkin senaryo ile kandırıldınız. Sizin haklarınızı yine muhalefet olarak biz savunacağız. Herkes bence MTV'den, dava açmalı ve tepki vermeli. Türkiye sahipsiz kalmayacak. Biz de (ek MTV'yi) Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz. Bunu yurttaşlarımız ödemek zorunda değil."

Araç sahipleri ek MTV ödeyecek

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksiti bu ay alınacak. Araç sahipleri ayrıca, ilki ağustos sonu, ikincisi kasım sonu olmak üzere ek MTV ödeyecek. Yıl sonuna kadar kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlardan ‘bir defaya mahsus’ 2023’te tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar ek MTV alınacak.