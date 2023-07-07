Cep telefonunda eski tutarla IMEI kaydı için son gün: E-devlet çöktü

Akıllı telefonlarda pasaport kaydı veya diğer bir ifadeyle IMEI kayıt ücreti 6 bin liradan 20 bin liraya çıkıyor. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı, yarın uygulanmaya başlanacak. Zamsız cep telefonunda kayıt için son gün ise bugün.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı öncesinde IMEI kayıt ücreti 6 bin 91 liraydı. 2022 sonuna kadar ise 2 bin 732 lira olarak uygulanmıştı. Böylece IMEI harcı 7 ayda yedi katına çıkmış oldu.

Yurt dışından getirilen cep telefonları arasında ağırlıkla Türkiye'nin de alanında zam şampiyonu Apple ürünleri geliyor.

Yurda getirilen telefon kayıt ücretlerinin zamlanması sonrası e-devlet uygulamasındaki IMEI kayıt işlemi sistemi çöktü.