Ehliyetsiz sürücü bisikletli 2 çocuğa çarptı, çocuklar kurtarılamadı

Şırnak'ın İdil ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı bisikletli 13 ve 14 yaşlarındaki iki kuzen yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

Şırnak’ın İdil ilçesinde 18 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı 2 çocuk hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre İdil merkez Midyat çevre yolu üzerinde 63 UG 275 plakalı K.A. idaresindeki otomobil, bisikletli İslam (13) ve Lokman Temiz'e (14) çarptı.

Ağır yaralanan 2 kuzen, haber verilmesi üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı.

Sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kuzen kurtarılamadı.

Ehliyeti bulunmayan sürücü K.A. gözaltına alındı.

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