EGO'dan 'Ankara'da 65 yaş üstü ücretsiz taşıma' açıklaması: 'Gerekli cezai işlemler yapılacak'

EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, "Özel halk otobüsü ve özel toplu taşıma esnafının kanunlara ve ilgili yönetmeliklere uymasını istiyoruz, uymamaları halinde de sözleşmelerden ve mevzuattan gelen hakkımızı kullanacağız" dedi.

Alkaş katıldığı bir etkinlikte, basın mensuplarının, Ankara'daki özel halk otobüsü şoförlerinin 65 yaş üstünü ücretsiz taşımama kararına ilişkin sorusunu yanıtladı.

Alkaş'ın açıklaması şöyle:

"Sayın Başkanımız kanunun kendisine verdiği yetkiyle 62. madde çerçevesinde gelir azaltıcı, gider artırıcı ve bütçe denkliğini bozan bir nitelikte olduğu kabul edilen önergeyi veto etti. Bu çerçevede biz bütün araç işleticilerinin, özel halk otobüsü ve özel toplu taşıma esnafının kanunlara ve ilgili yönetmeliklere uymasını istiyoruz, uymamaları halinde de sözleşmelerden ve mevzuattan gelen hakkımızı kullanacağız. Gerekli cezai işlemler yapılacaktır."

Ankara'da ücretsiz ulaşım tartışması devam ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 65 yaş üstü yolcuları ücretsiz taşımayan özel halk otobüslerinin trafikten men edileceğini duyurmuştu.