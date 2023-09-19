Ankara'daki özel halk otobüsçülerinden bazı ücretsiz binişli yolcuları taşımama kararı

Ankara'da şehir içi toplu taşıma hizmeti veren otobüs esnafı, Ankara İlçe Terminali'nde basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kara, başkentte şehir içi toplu taşıma hizmeti veren otobüs esnafının artan giderlerini karşılayamadığını savundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclis toplantısında geçen hafta, otobüs esnafına gelir desteğinin devam etmesiyle ilgili verilen önergenin Başkan Mansur Yavaş tarafından veto edileceğini duyduklarını aktaran Kara, "Eğer veto ederse perşembe sabahı ücretsiz biniş yapanların EGO otobüslerini tercih etmelerini rica ediyoruz. Esnaf olarak karar aldık; abonman, 62-64 yaş gibi, 22 kalemi bulan ücretsiz binişleri taşımayacağız. Gazi ve şehit yakınları, basın mensupları bunların dışındadır. Bizim işimize acil kalıcı bir çözüm bulunmalıdır" diye konuştu.