EGM'den HDP Gençlik Kongresi'ndeki gözaltılarla ilgili açıklama

HDP Gençlik Meclisi'nin Diyarbakır'da düzenlediği kongrede gözaltına alınanlarla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada “26 Aralık 2021 günü saat 10.00'da HDP'nin Diyarbakır Kaplan City Düğün Salonu isimli yerde gerçekleştirdikleri programda; katılımcılar tarafından terör örgütü propagandası yapıldığı ve suç ve suçlunun övüldüğünün tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda 16 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.