EGM'den Hanefi Avcı ve Sabri Uzun açıklaması

Rütbeleri alınan emekli emniyet müdürleri Hanefi Avcı ve Sabri Uzun'un rütbeleri, nisan ve mayıs ayındaki mahkeme kararlarıyla geri verilmişti. Aylardır uygulanmayan mahkeme kararları uygulandı ve Hanefi Avcı ile Sabri Uzun'un silahları, emniyet binalarına giriş hakları, rütbeleri iade edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, kararın uygulanması sonrasında sosyal medyada yer alan Avcı ve Uzun'un mesleğe döneceği iddiasının yalan olduğunu belirtti.

Hanefi Avcı ve Sabri Uzun'un yaş haddinden emekli olduğu hatırlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında, emekli Emniyet Müdürleri Hanefi Avcı ve Sabri Uzun ile ilgili yer alan haberlere ilişkin açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

Hanefi Avcı hakkında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında gerçekleştirilen rütbelerinin alınmasına yönelik idari işlem ile ilgili Ankara 6. İdare Mahkemesi’nce 10.04.2023 tarihinde 'yürütmeyi durdurma', Sabri Uzun hakkında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında gerçekleştirilen rütbelerinin alınmasına yönelik idari işlem ile ilgili Ankara 10. İdare Mahkemesi’nce 10.05.2023 tarihinde 'dava konusu işlemin iptali' kararı verilmiştir.

Yaş haddinden emekli olan Avcı ve Uzun’un mesleğe döndürülmelerine yönelik herhangi bir işlem söz konusu değildir."