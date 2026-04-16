Eğitimi tarikatlara teslim etmeleri yetmedi, Maraş sonrası bunu önerdi: Fen dersleri Müslüman bakış açısı ile yazdırılmalı

Maraş’ta 9 kişinin katledildiği saldırı sonrası AKP’nin baştan aşağı gericileştirdiği eğitim müfredatı, Bakan Yusuf Tekin’in tarikat ve cemaatlere teslim ettiği eğitim bir kez daha büyük tartışma konusu olurken, yandaşlar bu ağır tablonun ardından bile kendilerine pay çıkarma derdine düştü.

Yeni Akit’te köşe yazarlığı yapan Ali Erkan Kavaklı adlı gerici, Maraş'taki saldırıyı “seküler” eğitime bağladı, “Seküler eğitim, maneviyattan bahsetmez. Öğrenciye Allah ve ahiret inancı vermez. Öldükten sonra cennete gitme ümidi ve cehennem korkusu aşılamaz” dedi.

AKP’nin laikliğin tozunu bile bırakmadığı, baştan aşağı gericileştirip tarikatlara emanet ettiği okul gerçeğini unutan Kavaklı, üç maddeli bir “çözüm” önerisi yaptı:

1. Öğretmen Akademilerine Eğitimde Hz. Muhammed (sav) Modeli dersi konmalı. Öğretmenlerimiz En Sevilen Öğretmen Hz. Muhammed (sav) örnek alacak şekilde eğitilmeli.

2. Kur’an Medeniyeti dersi konmalı. Hz. Muhammed (sav) insanları Kur’an okuyarak ikna etti ve sahabe nesli yetiştirdi.

3. Fen dersleri Müslüman bakış açısı ile yazdırılmalı ki ilim hikmete dönüşsün.

Neden önemli?

AKP iktidarının eğitimdeki gerici saldırı hamleleri yıllara yayılmış durumda.

4+4+4 eğitim sistemi, müfredatın Yusuf Tekin döneminde baştan aşağı gericileştirilmesi, tarikat ve cemaatlerin okullarda istedikleri gibi faaliyet yürütmesi bu sistematik saldırının örneklerinden sadece bazıları.

Tablo buyken, yandaşların Maraş'taki saldırıda kendi rollerini perdeleyip, bu saldırıyı dahi eğitimi daha da gericileştirmek için fırsata dönüştürmeye çalışması dikkat çekiyor.