Eğitimcilerden promosyon anlaşmasına itiraz: 'Bankalar kamu emekçilerinin sırtından kazanıyor'

Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve özel bir banka arasında imzalanan promosyon anlaşması bu ay sonunda bitiyor. Bugüne dek yapılan promosyon ihalelerinde son teklif 11 bin lirada kaldı. Bu tutar, geçtiğimiz yıl imzalanan benzer promosyon anlaşmalarının yarısından da az.

Eğitim-İş sendikası, Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü önünde kamu emekçilerinin yaşadığı zorluklar ve banka promosyon sözleşmelerine karşı basın açıklaması gerçekleştirdi.

''Bankalar kazanırken emekçiler kaybediyor'' yazılı pankart açan sendika üyeleri, üç yıllığına imzalanan banka promosyonlarının yüksek enflasyon koşullarında mağduriyete yol açacağını söyledi.

'Bankalar kamu emekçilerinin sırtından kazanıyor'

İktidara yakın sendikaların yürüttüğü görüşmelerin bankalara yaradığının altını çizen açıklamada şu örnek paylaşıldı:

''Eğitim-İş'in yetki aldığı Keşan'da 2022 yılı temmuz ayında yapılan promosyon anlaşmasında 25.250TL gibi bir rakama imza atılmış olması karşısında, bugün ilimizde ihale sürecinde bankalarca verilen 5000-6000 liralık tekliflerin sebebinin etkisiz yetkili sendika ve kamu emekçilerini gözetmeyen idareler olduğu başta bu sendikanın üyesi kamu emekçileri olmak üzere tüm yurttaşlar tarafından bilinmelidir.

Tarihi kâr rekorları kıran bankaların kamu emekçilerinin sırtından kazandığı milyarlar karşısında ezilen yine kamu emekçileridir.''

Ayrıca kamu emekçilerinin zararına sebep olan ilgili kamu idareleri ve görevlileri hakkında hukuki girişimlerde bulunulacağı açıklandı.