Eğitimciler MEB önünde nöbette: ‘Geceyi burada geçireceğiz, sabahlayacağız’

Önce Urfa’da sonra Maraş’ta…

Okul saldırılarınına ardından öğretmen meslek örgütleri Milli Eğitim Bakanlığının kapısına dayandı, nöbet başlattı.

Salı günü Şanlıurfa Siverek’te bir lisede düzenlenen, 16 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyı protesto etmek için bugün sokağa çıktıklarında öğretmenler bu kez Kahramanmaraş’taki bir okulda çok sayıda can kaybının olduğu bir başka silahlı saldırı haberi aldı.

Ankara’da Eğitim-İş, Eğitim-Sen, TÖB-SEN ve bir dizi eğitim sendikasına üye öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı önünde.

Milli Eğitim Bakanlığı önüne yürüyen Eğitim-İş, Eğitim Sen, Hürriyetçi Eğitim Sen, Öğretmen Sendikası, Anadolu Eğitim Sendikası, Tüm Öğretmenler Sendikası ve Türk Eğitim Sendikası üyeleri, Bakan Yusuf Tekin'i istifaya çağırdı. Polis barikatı önünde basın açıklaması yapan eğitimciler, "şiddetin yalnızca güvenlik önlemleriyle engellenemeyeceğini" belirtti.

Öğretmenlerin basın açıklamasına engel olmak için polisin kurduğu barikat, Maraş saldırısının ardından gitmeyen ve nöbet başlatan öğretmenlere karşı ablukaya dönüştü.

Eğitim-Sen ve Eğitim-İş iki günlük iş bırakma eylemlerinin üç güne çıkarıldığını duyururken, halkı eylemlerine katılmaya çağırdı. AKP'ye yakın Eğitim Bir-Sen'in genel başkanı Ali Yalçın ile MHP'ye yakın Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan da öğretmenler iş bırakma kararı alırken okulların tatil edilmesi çağrısı yaptı.

TKP'den MEB önünde nöbet başlatan öğretmenlerin eylemine destek

Türkiye Komünist Partisi (TKP) saldırının ardından bir açıklama yaparak iş bırakma kararı alan öğretmenlerin yanında olduklarını duyurmuş ve bu kararın en geniş katılımla uygulanabilmesi için tüm öğretmenleri iş bırakmaya, velileriyse çocuklarını okula göndermeyerek destek vermeye çağırmıştı.

Saat 20.00’ye eylem çağrısı yapan Ankara İl Örgütü, “Millî Eğitim Bakanlığına yürüyoruz. Geleceğimiz, çocuklarımız sahipsiz değil! Çocuk katili tarikat düzeninin temsilcilerinden hesap soracağız! Yusuf Tekin istifa!” diyerek MEB’e yürüdü.

“Tarikat uşağı Yusuf Tekin istifa”, “Boyun eğme, katillerden hesap sor”, “Karanlığa teslim olmayacağız”, “Çocuk katili tarikat düzeni”, “Öğretmen katili çete düzeni” sloganları atıldı.

MEB önünde ablukaya alınan eğitim sendikalarının yanına giden ve burada açıklama yapan TKP Ankara İl Başkanı Banu Ünver, “Bu çete düzeninin, bu tarikat düzeninin suçluları, AKP iktidarı, Millî Eğitim Bakanı, İçişleri Bakanı, ensenizdeyiz, buradayız! Bu karanlığa teslim olmayacağız! Katillerden hep birlikte hesap soracağız. Bu ülkeye, bu ülkenin geleceğine, çocuklarına sahip çıkan eğitim emekçilerinin yanındayız. Hep birlikte mücadele edeceğiz” dedi.

TKP'den MEB önünde nöbet başlatan öğretmenlerin eylemine destek



💬TKP Ankara İl Örgütü'nden açıklama: Millî Eğitim Bakanlığına yürüyoruz. Geleceğimiz, çocuklarımız sahipsiz değil! Çocuk katili tarikat düzeninin temsilcilerinden hesap soracağız! Yusuf Tekin istifa!… pic.twitter.com/XgXyK8IWp5 — soL Haber (@solhaberportali) April 15, 2026

Kadem Özbay’dan çağrı: Geceyi burada geçireceğiz, sabahlayacağız, tüm halkımıza da çağırıyoruz

soL'a konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, sürecin bir numaralı sorumlusu olarak gördükleri Bakan Yusuf Tekin'i istifaya davet etti, yarın Ankara'da tüm halkın davetli olduğu büyük bir yürüyüş düzenleyeceklerini duyurdu. Özbay şunları söyledi:

“En güvenli yerler olması gereken okullarda artık maalesef ki öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin can kaybına şahitlik ediyoruz. Artık okullar da güvenli değil. Dolayısıyla toplumda artık ciddi bir güvenlik anlamında sorun olduğunu görüyoruz. Biz de bugün Milli Eğitim Bakanlığı'ndayız. Eğitim-İş Sendikası olarak üç günlük iş bırakma kararı aldık. Genel Merkez olarak da Milli Eğitim Bakanlığı'nın önünden bu işin birinci sorumlusunun Yusuf Tekin olduğunu ifade ederek Yusuf Tekin'in istifasını istediğimizi ifade ettik ve ivedilikle yerine getirilmesi gereken taleplerimizi sıraladık. Bu gece de burada kalacağız. Geceyi burada geçireceğiz, sabahlayacağız. Yarın tüm Türkiye'den eğitim emekçileri ve bizlerle dayanışma gösteren, eğitime ve geleceğine sahip çıkma sorumluluğuyla halkımız Ankara'da olacak ve Ankara'da büyük bir yürüyüş, büyük bir buluşma gerçekleştireceğiz. Okullarımızdaki bu can güvenliğimizi artık ortadan kaldıran sorunlarla ilgili ivedilikle çözülmesi gereken taleplerimizi ısrarla dile getireceğiz. Buradan tüm sendikalara ortak mücadele, ortak söylem çağrısı yapıyoruz ve tüm halkımıza da öğretmenine, öğrencisine, okuluna, eğitimine sahip çıkmaya çağırıyoruz.”