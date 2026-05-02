Eğitim sistemi yapboza döndü: 'Ara tatil uygulaması kaldırılacak'

Okul saldırıları sonrası çareyi "güvenlik" kontrollerini artırmakta bulan iktidar eğitim sisteminde de yeniden değişikliğe gidiyor. Bakan Tekin ara tatil uygulamasının tamamen kaldırılıp süresinin yaz tatiline eklenmesinin gündemde olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 02.05.2026 , 14:01

Okullarda yaşanan saldırılar eğitim sistemindeki karanlığı yeniden gündeme getirdi. Hiçbir sorumluluk üstlenmeyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in önlemi okullara kamera sistemi kurmak, kolluk gücünün sayısını artırmak ve giriş-çıkışları kontrol etmek oldu. 

Yusuf Tekin 2026-2027 eğitim-öğretim yılı itibarıyla "kapsamlı yeni önlemlerin devreye alınacağını" açıkladı.

HaberTürk'teki habere göre, Tekin, ara tatil uygulamasının tamamen kaldırılıp süresinin yaz tatiline eklenmesinin gündemde olduğunu ifade etti. Toplam eğitim süresinin değişmeyeceğini ancak takvim yeniden düzenlenerek okulların daha geç açılıp daha erken kapanmasının sağlanacağını savundu. Tekin "öğrencilere daha uzun, kesintisiz bir yaz tatili sunulmasının planladığını" öne sürdü.

Okullarda 'özel personel' görevlendirilecek

Tekin, "okullarda sürekli kolluk kuvveti görevlendirmenin kalıcı bir çözüm olmadığını, eğitim kurumlarına özel yetiştirilecek uzman personelden oluşan yeni bir güvenlik sisteminin 2026-2027 eğitim öğretim yılında hayata geçirileceğini" de duyurdu.

Jandarma sınıflara kadar girdi: MEB'den okullarda eğitimden uzak 'polisiye' çözümler

Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı'ndan okullara genelge: 'Kamera sistemi kurulacak, giriş-çıkış tek kapıdan yapılacak'

Haber Merkezi

