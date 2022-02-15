Eğitim-İş’ten ‘özel okul’ çıkışı: ‘Kamulaştırılıp, öğretmenlerinin kadrolu hale getirilmesi gerekiyor...’

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) son dönemlerde özel eğitim kurumlarında yaşanan hak gaspı, yoğun emek sömürüsü, mobbing ve güvencesiz çalıştırılmayla ilgili bir açıklama yayımladı.

Sendikadan yapılan açıklamada, “Yüzbinlerce öğrencinin eğitim gördüğü özel eğitim kurumlarının çok büyük bölümünde öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının reva görülen kuralsız ve iş güvencesiz çalışma, günümüzde ne yazık ki bir insanlık dramına dönüşmeye başlamıştır” ifadeleri kullanılarak “özel okulların kamulaştırılıp, öğretmenlerinin kadrolu hale getirilmesi gerektiği” çağrısı yapıldı.

Eğitim-İş tarafından yapılan, “Özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenler patron insafına terk edilmemeli” başlıklı açıklamanın tamamı şu şekilde:

'Öğretmenlerin geleceği patronların iki dudağı arasında...'

Bugün özel okul öğretmenleri, kısa süreli sözleşmelerle, mobbingle, esnek çalışma saatleriyle, açlık sınırının altında ücretlerle, güvencesiz çalıştırılmaya mahkum edilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın verilerine göre 13.501 özel okulda 162.215 öğretmen görev yapmaktadır. Emek sömürüsünün yoğun olarak yaşandığı özel okullarda çalışan on binlerce öğretmen çok düşük ücretlerle ve özlük haklarına saygı gösterilmeksizin çalıştırılmaktadır. Kısa sürelerle oluşturulan iş sözleşmeleriyle kıdem tazminatları gasp edilmektedir.

Yaşadıkları zorluklara karşın öğrencilerini yetiştirmek için heyecanla görev yapan, çocuklarımızı ve geleceğimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin iş güvencesi, çalıştıkları özel okullarda, okul sahiplerinin iki dudağı arasındadır.

'Öğretmenlerin çoğunluğu asgari ücretin altındaki maaşlarla geçiniyor'

Özel okul sahipleri, artan enflasyondan mağdur olduklarını ve çalışanlara ödedikleri ücretin çok yüksek olduğunu savunurken “masraf” olarak gördükleri öğretmenlerin büyük çoğunluğu asgari ücretin altında verilen maaş ile geçinmeye çalışmaktadır.

Birçok kurum vergi indiriminden faydalanmak için öğretmenleri asgari ücret üzerinden çalıştırıp bankaya yatan paranın bir kısmını elden geri istemekte ve kabul etmeyenleri işten çıkartmakla tehdit etmektedir.

Özel okul öğretmenlerinin Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda unutulmuş olması bu meslektaşlarımızın piyasacı eğitim anlayışı içerisinde ucuz iş gücü olarak görüldüklerinin de bir kanıtı olmuştur.

Yüzbinlerce öğrencinin eğitim gördüğü özel eğitim kurumlarının çok büyük bölümünde öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının reva görülen kuralsız ve iş güvencesiz çalışma, günümüzde ne yazık ki bir insanlık dramına dönüşmeye başlamıştır.

'Özel okullar kamulaştırılmalı, öğretmenler kadrolu hâle getirilmeli...'

Laik, demokratik, bilimsel ve kamusal eğitimi savunan Eğitim-İş olarak özel okulların kamulaştırılıp, öğretmenlerinin kadrolu hale getirilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Ataması yapılmayan öğretmenlerin atamaları yapılarak öğrenci başına düşen öğretmen sayısı artırılmalı, öğretmenlere ve eğitim emekçilerine insan onuruna yaraşır ekonomik ve sosyal hakları verilmelidir.

Bu sağlanıncaya kadar, özel okul öğretmenlerinin yaşadıkları ekonomik sorunları, güvencesiz çalışma ortamlarını, uğradıkları haksızlıkları dile getirmeye devam edeceğiz. Atatürk'ün dünyanın en önemli mesleği dediği öğretmenlik ve gelecek nesilleri emanet ettiği öğretmenlere, böylesi bir haksızlık yaşatılmamalıdır.



