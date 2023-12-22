Eğitim-İş'ten eylem: 'Karanlıkta eğitime de eğitimde karanlığa da seyirci kalmayacağız'

Eğitim-İş tüm Türkiye'de dün "Çocuklarımız güne, gün ışığında başlamalı, eğitim gün ışığında olmalı! Eğitim, protokoller aracılığıyla tarikat ve cemaatlere teslim edilmemeli; eğitim, laik, kamusal ve bilimin ışığında olmalı!" diyerek eylem yaptı.

"Eğitimde Karanlığa Hayır!" denilen eylemde, ders saatlerinin gün ışığına göre planlanmaması ve eğitimin protokoller aracılığıyla tarikat ve cemaatlere teslim edilmek istenmesi protesto edildi.

Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı önündeki basın açıklamasını okuyan Genel Başkan Kadem Özbay, "Ders saatleri gün ışığına göre ayarlanmadığı, okul ve derslik ihtiyacı karşılanmadığı için çocuklarımız, sabahın ilk saatlerinde karanlık sınıflarda ders dinlemeye, akşamın karanlık saatlerinde de evine gitmeye çalışıyor! Eğitim gün ışığında olmalı, günün aydınlanması ile başlamalı kararması ile bitmeli" dedi.

'Bakan Tekin’e soruyoruz 2706 protokol neden sitenizde açıkça yayınlanmaz?'

Açıklamada şöyle denildi:

"Çocuklarımızı karanlıkta eğitime mahkum edenler bakanın tarikat ve cemaatlerle protokoller yapıldığı itirafından da anlaşılacağı üzere eğitimi de karanlıkta bırakmışlardır! Bakan Tekin’in sayılarını olandan çok daha düşük söylemesine rağmen açık bir itiraf ve laik cumhuriyete açık bir meydan okuma vardır! Cumhuriyet fazilettir, cumhuriyet erdemdir!

Bakan Tekin’e soruyoruz 2706 protokol neden sitenizde açıkça yayınlanmaz? Neyi gizlemeye çalışıyorsunuz? Ve bizim sayısının katbekat fazla olduğunu bildiğimiz sizin topu topu 10 kadar dediğiniz bu yapılar kimlerdir?

Karanlıkta eğitime de eğitimde karanlığa da seyirci kalmayacağız. Eğitime ve çocuklarımıza sahip çıkacak mücadelemizi büyüteceğiz."

"Okullarımızda tarikat ve cemaatleri istemiyoruz" sloganıyla eylem süreci başlattıklarını da duyuran sendika, velileri dilekçe vermeye çağırarak çocuklarının herhangi bir protokol veya izin adı altında bir faaliyete katılmasını kabul etmediklerini beyan etmesi çağrısı yaptı.