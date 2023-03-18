'Eğitim emekçilerinin seçilme hakkı ve aydınlık bir Türkiye için adayımız Hilal öğretmen'

Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın milletvekili adayı olmak için istifa etmesine depremzedeler tepki göstermişti. Tepki gösteren yurttaşlar arasındaki Hataylı Hilal öğretmen de TKP'den aday oldu.

TKP'li Eğitim Emekçileri, Hataylı Hilal öğretmenine destek açıklaması yaptı. Açıklamada, "Tüm eğitim emekçilerini, kamu emekçilerini bu sesi büyütmeye çağırıyor, sadece öğretmenlerin değil, emekçi halkımızın adayı olan Hilal öğretmeni desteklemeye davet ediyoruz" denildi.

Açıklama şöyle:

Türkiye 14 Mayıs 2023 Pazar günü seçime gidiyor. Cumhuriyetin 100. yılında gerçekleşecek bu genel seçimde de aday olmak isteyen, memur statüsünde yer alan kamu çalışanları ancak yürüttükleri görevden ayrılmaları durumunda aday olabiliyorlar. Devlet memurluğu tanımının yapıldığı 657 nolu kanunda, memur statüsünde çalışan kamu emekçileri için “tarafsızlık ve devlete bağlılık sorumlulukları kapsamında kamu görevini yürütürken bir siyasi partiye üye olabilmesi ve seçimlerde aday olabilmesi için de mesleğinden ayrılması gerektiği”ne dair ibareler yer alıyor. Kamu yararına siyaset yapmak için işimizden, mesleğimizden kısa süreli de olsa ayrılmak zorunda olmamız kamu emekçilerinin siyaset yapma hakkının elinden alınması anlamına gelir. Milyonlarca kamu emekçisi 20 yıldır AKP zorbalığının ve partizanlığının iş yerlerlerinde, devlet kurumlarında nasıl gerçekleştiğini çok iyi biliyor. Bu zorbalığa, devlet kurumlarının Cumhur ittifakı kadrolarının bol keseden maaş bağlanan arpalıkları haline getirilmesine itiraz ettiğimizde ise siyaset yaptığımız ve devlet memurlarının siyaset yapamayacağı saçmalığı karşımıza çıkarılıyor. Buradan ilan ediyoruz. Öğretmenler, Hekimler, güvenlik görevlileri dahil olmak üzere tüm kamu çalışanları siyaset yapma hakkını kullanacaklar ve yurttaş olmanın bilinciyle hareket edeceklerdir.

14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek Parlamento seçimlerinde TKP’den İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı olan Hilal öğretmen bunun örneğidir. Laik, bilimsel, kamusal bir eğitim mücadelesinin içerisinden gelen, Eğitim İş üyesi Hilal Ataş öğretmen TKP'den İstanbul Milletvekili adayı olmuştur. TKP'li eğitim emekçileri olarak Hilal öğretmenle birlikte yeni bir ülke kurmak için seçimlerde TKP'nin sesini büyüteceğiz.

Tüm eğitim emekçilerini, kamu emekçilerini bu sesi büyütmeye çağırıyor, sadece öğretmenlerin değil, emekçi halkımızın adayı olan Hilal öğretmeni desteklemeye davet ediyoruz.

#1oyErdoğangitsindiye1oyTKPye

Selam olsun Türkiye'nin ve Dünyanın aydınlık geleceğine

TKP'li Eğitim Emekçileri