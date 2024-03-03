Eğitim-İş, Devrim Yasaları'nın 100. yılında Ankara'da basın açıklaması yaptı

Eğitim-İş Sendikası 3 Mart 1924’te kabul edilen ve Türkiye Cumhuriyeti’ne laik niteliğini kazandıran Devrim Yasaları'nın yüzüncü yıldönümünde kitlesel bir basın açıklaması yaptı.

Ankara Tandoğan'daki basın açıklamasına Eğitim-İş’in şubelerinden çok sayıda eğitim emekçisinin yanı sıra ADD, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Kamu-İş bileşenleri ve Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi Yürütme Kurulu katıldı.

Basın açıklamasını okuyan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay şunları söyledi:

“Bu devrimci yasalar, Türkiye’yi karanlıktan aydınlığa çıkaran, modern ve laik bir ulus devlete dönüştüren hamlelerin kilometre taşlarıydı. Cumhuriyetin aydınlık yüzü devrimlerdir. Devrimlerin temeli de laikliktir.

Ancak açık açık 'dininin ve kininin sahibi nesiller yetiştirmek' istediğini söyleyen bir siyasi oluşumun 22 yıllık iktidarı süresince, eğitimde laikliğe dair tüm kazanımlar ve öğeler saldırıya uğramıştır. MEB, Diyanet, tarikat ve cemaat işbirliğinde eğitim fiili saldırı altındadır.

Cehalet karanlıktır. Bu karanlık bugünün iktidarı tarafından beslenmektedir. Dini siyasete alet edenler bilsin ki; aydınlıktan vazgeçmiyoruz, laiklikten taviz vermiyoruz, cumhuriyetimize sahip çıkıyoruz.”

Basın açıklamasından sonra kitle Anıtkabir’e doğru yürüyüşe geçti.