Eğitim-İş: Deprem bölgesinde sınıfların yarısı dolmadı

Kahramanmaraş, Malatya, Hatay ve Adıyaman’da 27 Mart’ta başlayan kademeli eğitimin ilk haftası geride kaldı.

Cumhuriyet’e konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, derslere katılmayan çocukların durumu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı’na “Bölgedeki çocukların tarikat ve cemaatlerin elinde olduğu göz ardı mı ediliyor?” sorusunu yöneltti.

'Sınıfların yarısı dolmadı'

3 milyon 500 bin öğrenciden 3 milyon 250 binin bölgede kaldığını söyleyen Özbay şöyle konuştu:

“Sınıfların yarısının dolmadığını, yarının altında kalan bölgelerin olduğunu biliyoruz. Şimdi akla şu soru geliyor. Geri kalan çocuklar nerede? Bölgedeki gerici yapılanmayı bildiğimiz ve arkadaşlarımızdan bilgiler geldiği için Bakan Mahmut Özer’e şunu soruyorum. Devam etmeyen kesimin bakanlığa bağlı ekip tarafından takibi yapılıp psikososyal destek sağlanıyor mu? Yoksa bu çocuklar bölgedeki Menzil gibi tarikat ve cemaatlerin elinde olduğu bilinip göz ardı mı ediliyor?”

'En büyük sorun güvensizlik'

Özbay, Milli Eğitim Bakanlığı’nın koordinasyonu sağlayamadığını belirterek “Bölgedeki en büyük sorun güvensizlik. Birçok öğretmenimiz göreve gidemediğinden öğretmen sıkıntısı var” dedi.

Barınma sorununun sürdüğünü aktaran Özbay, “Bakanlık okul çevresi hakkında bir çalışma yapmamış. Kademeli eğitim süreci üzerinden algı yapılıyor” değerlendirmesinde bulundu.

'Neyi amaçlıyorlar?'

Eğitim-İş Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kara ise eğitim sürecinin koordinasyonunun bakanlıktan valiliklere kaydığını aktararak “Bakanlığın açmaya uygun görmediği Battalgazi ve Yeşilyurt’taki okulları ilçe Milli Eğitim müdürlükleri valiliklerden onay alarak 3 Nisan’da açacağına dair liste yayımladı. Hâlâ enkaz bulunan ve barınma sorununun devam ettiği bir ilçede okulların açılmasıyla neyi amaçladıklarını bilmiyoruz” diye konuştu.

Eğitim-İş Kahramanmaraş Şube Başkanı Fuat Kuyucu da “Oldu bittiye getirmeye çalışıyorlar. Bütün okulları açma derdindeler; çünkü şehrin rutin akışının devam edip ticaretin başlamasını istiyorlar” dedi.