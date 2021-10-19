Eğitim-İş: Bu vakıf ders veremez, ancak hesap verir

Eğitim-İş, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında imzalanan tüm protokollerin iptal edilmesi için çağrı yaptı.
ANKA'nın haberine göre, Eğitim-İş’in açıklamasında, "Protokol adı altında TÜGVA'nın bugüne dek eğitime dahil olmaktan nasıl bir çıkar devşirdiği, geriye dönük şeffaf bir soruşturmayla incelenmelidir. Hak yemenin erbabı haline gelen bu vakfın gençlerimize öğreteceği bir erdem olamaz. Bu vakıf ders veremez, ancak hesap verir" denildi.
'Vakfın kendini adeta bir paralel devlet olmaya vakfettiği ortaya çıktı'
Eğitim-İş'in AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucusu olduğu TÜGVA hakkında çıkan iddialara ilişkin açıklaması şöyle: