AKP'li Göksu: TÜGVA'ya çatlasanız da patlasanız desteğe devam edeceğiz

AKP'li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Esenler Belediyesi’ne ait bir binanın TÜRGEV'e 25 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edildiğinin hatırlatılması üzerine "TÜRGEV’e, TÜGVA’ya, Ensar’a ve ilim Yayma’ya çatlasanız da patlasanız da destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde, tartışma yaratan sözleriyle sık sık gündem olan AKP’li Tevfik Göksu’nun yönettiği Esenler Belediyesi’nin 2022 bütçesi belli oldu. AKP'li belediye, gelecek yıl da kiralık araçlara ve binalara milyonlarca lira ödeyecek.

AKP'li Belediye Başkanı Tevfik Göksu başkanlığında toplanan Esenler Belediye Meclisi’nde 2022 Yılı Mali Performans Programı ve 2022 yılı bütçe taslağı görüşüldü. Tartışmalara sahne olan belediye meclisinde, belediyenin 2022 yılında 276 kiralık araca 68 milyon 500 bin TL ve kiralanan binalar için de 6 milyon TL ödeyeceği belirtildi.

Belediyenin faiz giderlerinin 10 milyon TL olacağı, temsil ve tanıtma giderleri adı altında 794 bin TL bütçe ayrıldığı ve mal ve hizmet alımları için de 341 milyon 244 bin TL bütçe ayrıldığı belirtildi. Ayrıca, 450 bin nüfuslu ilçede sosyal yardımların yapılması için ayrılan “hane halkına transferler” bütçesi için de sadece 8 milyon 250 bin TL ayrıldı.

Desteğe devam edecekmiş

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Belediye Meclisi’nde, yandaş vakıflara ve derneklere yapılan tahsisler de tartışma konusu oldu. Esenler Belediyesi Meclisi'nin CHP'li Üyesi Kemal Şahin’in AKP’li Esenler Belediyesi’ne ait bir binanın TÜRGEV'e 25 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edildiği hatırlatmasına da AKP’li meclis üyeleri tepki gösterdi.

CHP’li Şahin’e yanıt veren AKP’li Belediye Başkanı Tevfik Göksu, “TÜRGEV’e, TÜGVA’ya, Ensar’a ve ilim Yayma’ya çatlasanız da patlasanız da destek vermeye devam edeceğiz. Onlar bu milletin evlatlarına en nadide hizmetleri sunan kuruluşlardır. Bugüne kadar destek verdik bundan sonrada destek vermeye devam edeceğiz Allah'ın izniyle” ifadelerini kullandı.

Müdürlük var ama müdür yok

CHP Esenler Belediyesi Meclis Üyesi Kemal Şahin ise belediye meclisinde yaptığı konuşmada, belediyenin 2022 yılındaki harcama kalemleri ile ilgili eleştirilerde bulunarak şunları söyledi:

“Esenler Belediyesi’ne ait mülkleri yandaş vakıf olan TÜRGEV’e bedelsiz tahsis edilirken belediye bünyesindeki müdürlük binaları için yıllık 6 milyon TL kira ödemekteyiz. 2022 Mali Yılı Performans Programı’nda hukuk destek faaliyeti 2021 yılında 435 bin TL iken nasıl oluyor da 2022 yılı için öngörülen rakam 2 milyon 458 bin 930 TL’ye çıkıyor. Belediye davalarının takibi için bir yılda yüzde 500‘lük artışı nasıl açıklarsınız? Esenler halkı belediyeye olan borçlarını mı ödeyemiyor, yoksa Esenler Belediyesi vergi ve harçları vatandaşın ödeyemeyeceği noktaya mı getirdi?

Esenler Belediyesi’nin omurgasını oluşturan, 20 adet müdürlük bulunmaktadır. Bunlardan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, Ruhsat denetim Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Yazı işleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü’nden oluşan toplam 9 müdürlükte kadrolara asaleten atama yapılmadığı görülmektedir. Bu görevlere alt birimlerdeki personele başkanlık oluru ile vekaleten görevlendirme yapılarak müdürlük yaptırılmaktadır. Bu müdürlüklere asaleten neden atama yapılmamaktadır?”

Yine taşınmazlar satılacak

Esenler Belediyesi'nin 2022 yılı bütçesinin 710 milyon 500 bin TL olduğunu ve bu bütçenin 105 milyon TL’sinin taşınmaz satış gelirinden elde edileceğini de belirten CHP’li Şahin sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu bütçeyi 105 milyon TL ile yine taşınmaz satış gelirlerinden karşılayacağınız görülmektedir. Bu da bütçenin yüzde 15'ine denk gelmektedir. Sonuç olarak bütçeyi gayrimenkul satışı ile oluşturmaktasınız. 2022 yılı bütçe giderlerine baktığımızda, Esenler nüfusun tamamı, yani 450 bin kişi mevcut 16 mahallede yaşamaya çalışmaktadır. Var olan 16 mahalle üzerinde herhangi bir projeniz bulunmamakta, her yaş grubundaki Esenler halkının ihtiyaçlarına cevap verecek hizmetler üretmiyorsunuz. Çocukları sokak aralarında, asfalt üzerinde oyun oynamaya mahkum ediyorsunuz.”

Oy çokluğuyla kabul edildi

2022 yılı Performans Programı ve 2022 yılı bütçesi CHP ve İyi Parti ret oyuna karşılık AKP'li ve MHP'li meclis üyelerinin oy çokluğuyla Esenler Belediye Meclisi'nde kabul edildi.