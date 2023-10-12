Eğitim alanına cami projesi: Halk itirazların görüşüleceği toplantıya alınmadı

Ankara Beşevler’de eğitim alanın Diyanet Akademisi ve cami yapımı için planlanması bir süredir kentin gündeminde. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Anıtkabir’e 300 metre mesafede, silueti etkileyecek ve yargı kararlarını boşa çıkaran proje için Belediye Meclis üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İtirazların değerlendirileceği belediye meclis toplantısını halkın ve mimarların izlemesine izin verilmedi. Bunun üzerine Mimarlar Odası Ankara Şubesi belediye önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan basın açıklamasını gerçekleştirirken Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grubu tarafından görüşmeye davet edildi. CHP Grup Başkanvekili ve meclis üyelerinin katıldığı görüşmeye mahalle temsilcileri ve muhtarlardan oluşan bir heyette katıldı. Görüşmede oy birliği süreci sorgulandı ve yargı kararlarına saygı duyulması gerekliliğinin altı çizildi. Yapılan görüşme sonrası Candan, belediye önünde yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

''Atatürk tarafından eğitim alanı olarak şartlı verilmiş Atatürk Orman Çiftliği arazisidir. Oraya cami yapılamaz zaten orada yürüme mesafesinde onlarca cami var, camiye ihtiyaç da yok. Yanlışı kim yaparsa eleştirmek bizim hakkımız. Mecliste çoğunlukları yok biliyoruz ama belediye meclisini halka kapatarak değil, halkın katılımını sağlayarak kamuoyu desteğini arkalarına alma fikrini kendilerine de önerdik.

Burada garip olan şey şu, buradaki insanların oylarını almış insanlar nasıl siz oy birliğiyle bu kararı aldınız, gerekçesi ne olursa olsun bu kabul edilemez bir durum. Yerel seçimler yaklaşıyor. Hepimizden oy isteyecekler, ne diyecekler bize? Biz niye dava açıyoruz hala? Bütün bunlara baktığınızda neyin değişip değişmediğini görüyorsunuz.''

Plan değişikliğine ilişkin halkın verdiği itiraz dilekçeleri henüz meclis gündeminde değerlendirilmedi.

Proje Gökçek dönemine dayanıyor

Proje daha önce Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından hayata geçirilmek istenmiş ancak mahkeme tarafından reddedilmişti. Hukuka göre eğitim için ayrılan bir alanın dini bir nedenle dönüştürülmesi ya da değiştirilmesi kamu yararı ilkesiyle uyuşmuyordu. Ancak ilerleyen zamanlarda bu sorunu çözmek adına meclise sunulan Diyanet Akademisi önerisi ile bölgenin dini bir alana değil yine içinde cami olan bir "eğitim" alanına dönüştürüleceği ifade edildi. Muhalefet cephesinin tek bir "hayır" oyu vermediği proje Meclis'ten geçmişti.