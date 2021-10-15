Ege'de kuvvetli sağanak: Yollar su altında kaldı, ulaşımda aksamalar yaşandı

İzmir genelinde etkisini öğleden sonra artıran yağışlı hava, Çeşme, Urla, Güzelbahçe, Konak, Bayraklı ve Karşıyaka ilçesinde su baskınlarına neden oldu.

Konak ve Bayraklı'da ağaçların dalları kırıldı, Kordon'da deniz taşkını oluştu. Karşıyaka ve Bayraklı ilçesinde de aniden bastıran yağış nedeniyle bazı sokaklar su altında kaldı, ulaşımda aksamalar yaşandı.

İHA'nın haberine göre, Urla ilçesinde öğleden sonra aniden başlayan sağanak yağış sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle caddeler göle döndü. Bazı noktalarda araçlar yarım metre sulara gömüldü, trafik durma noktasına geldi.

Şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle 15.45 itibariyle arabalı vapur dahil olmak üzere tüm vapur seferleri iptal edildi.

Muğla’nın sahil kesimlerinde de sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle bir tekne battı. Manisa'da da su taşkınları yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre bölgede Cumartesi günü de gökgürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.