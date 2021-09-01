Ege'de göçmen hareketliliği: 500'e yakın göçmen karaya çıkarıldı

Ege Denizi'nde son 3 günde büyük bir göçmen hareketliliği yaşandı.

Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre Türk Sahil Güvenlik Ekipleri son üç günde Yunanistan'ın Türkiye kıyılarına yakın adalarına geçmeye çalışan veya Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına itilen 490 düzensiz göçmeni denizden topladı.

Büyük çoğunluğu Suriye, Afganistan ve Afrika kökenli 490 göçmen karaya çıkarıldıktan sonra gerekli işlemler yapılmak üzere bulundukları illerin Göç İdaresi Başkanlıklarına teslim edildi.