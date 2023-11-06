Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, umutsuzluğa ve intihara sürüklenen arkadaşları için buluştu

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, üniversitelerde intihar eden ve facialarda hayatını kaybeden öğrenciler için bugün saat 12:30'da Tıp Fakültesi Hastanesi önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın açıklamasına SES, Genel Sağlık İş ve Hekim Birliği sendikalarıyla İzmir Tabip Odası da destek verdi.

'Kamu tarafından boşaltılan alanların gericilikle doldurulmaya çalışıldığının farkındayız'

"Ölmeye değil yaşatmaya geldiğimiz fakültelerimizden, tıbbiyeliler olarak sesleniyoruz" diyen öğrenciler, basın açıklamasında şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde yurtlarında, yemekhanelerinde, okullarında intihar eden, adına kaza denen cinayetlere kurban giden arkadaşlarımızın ölümlerine tanık olduk. Bizler, gençleri umutsuzluğa ve intihara sürükleyen bu sistemin farkındayız.

Artan yoksullaşma, kamu kurumlarının özel sektör tarafından talan edilmesi, eğitim ve sağlık gibi en hayati taleplerin birer ticari unsura dönüştürülmesi, ölümlerin ardındaki en temel sebeplerdir.

Mevcut sistem öğrenciyi bir yük olarak görmekte, yurt ve barınma gibi en temel kamu hizmetlerini dahi yerine getirmemektedir.

Bizler kamu tarafından boşaltılan alanların gericilikle doldurulmaya çalışıldığının farkındayız.

Aydınlık bir ülke ancak nitelikli bir eğitim sistemi ile mümkün olabilecekken, ülkenin gençleri karanlığa ve umutsuzluğa hapsedilmek istenmektedir."

'Arkadaşımızı ölüme sürükleyen süreci ve faillerini tanıyoruz'

Öğrencilerin maruz kaldığı mobbingin, yoksulluğun ve üzerinden atamadığı umutsuzluğun sonucunda Hacettepe’de bir gencin intihar ettiği hatırlatılan açıklamada, "Biz tıp öğrencileri olarak arkadaşımızı ölüme sürükleyen süreci ve faillerini tanıyoruz. Bu ölümlerin sorumluları, biz öğrencileri yoksulluğa ve umutsuzluğa mahkum eden içinde bulunduğumuz sistem ve bu sistemi sürdürenlerdir. Bir arkadaşımızı daha bu çürümüş sistemin çarkları arasında yitirmeye tahammülümüz yok. Bir kişi daha eksilmeyeceğiz" denildi.

KYK yurtlarındaki asansör facialarının ve sağlıkta şiddet haberlerinin anımsatıldığı açıklamada "Bizler, geleceğin hekimleri; her gün yeni bir sağlıkta şiddet haberi almaktan yorulduk" ifadeleri kullanıldı.

'‘Giderlerse gitsinler’ diyenlere karşı çıkıyoruz ve ülkemizde çözüm arıyoruz'

Öğrenciler, açıklamalarının devamında şunları söyledi:

"Sağlık çalışanlarını yalnızlaştıran sağlık sistemi pek çok meslektaşımızı kaybetmemize sebep oluyor. Artan sağlıkta şiddet olayları, ağır çalışma şartları, performans sistemi ile sağlık alanının ticarileştirilmesi geleceğimize dair kaygılarımızı artırıyor. Bugün binlerce nitelikli hekim ve sağlık çalışanı insanca yaşayabilmek için ülkesini terk etmek zorunda bırakılıyor. Mesleğimizi başka bir ülkede yapmayı çözüm olarak görmüyoruz. ‘Giderlerse gitsinler’ diyenlere karşı çıkıyoruz ve ülkemizde çözüm arıyoruz.

Mevcut sistemin yarattığı bu düzeni kabul etmiyoruz. Bu düzenin böyle devam etmeyeceğini biliyor, bütün hekim ve hekim adayı arkadaşlarımızı dayanışmaya çağırıyoruz. Hiçbir arkadaşımızı yalnız bırakmayacağız. Ölüme sürüklenen arkadaşlarımızın hesabını soracağız. Binbir zorlukla eğitim hayatına devam etmeye çalışan arkadaşlarımızın hakkını savunacağız. Tekrar yüksek sesle söylüyoruz: yalnız kalmayacağız, hesap soracağız, bir kişi daha eksilmeyeceğiz."

Öğrencilerin gerçekleştirdiği basın açıklamasının ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ferhan Girgin Sağın ve Hekim Birliği sendikası İzmir Şube başkanı M. Bora Bozgeyik de birer konuşma ile öğrencilere desteklerini açıkladılar.