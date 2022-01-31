Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi dekanlığına Bahçeli kitaplarının yazarı Gültekin atandı

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı’nın görevden alınmasının ardından yerine Prof. Dr. Bilgehan Gültekin atandı.

Takımcı, atamayı sosyal medya hesabından yaptığı "Bugün itibariyle İletişim Fakültesi Dekanlık görevim sona ermiştir. Yeni atanan Prof. Dr. Bilgehan Gültekin'e görevinde başarılar dilerim" paylaşımıyla duyurdu.

Bilgehan Gültekin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili yazdığı kitaplarla tanınıyor.

“Bahçeli Liderliğinde Siyasal İletişimde Kale Modeli: Milliyetçi Hareket Partisi”, “Türk Siyasetinde Toplumsal Vicdan Liderliği: Devlet Bahçeli”, “Lider: Devlet Bahçeli”, Siyasal İletişimde Karizmatik Liderlik: Devlet Bahçeli” ve “Siyasal İletişimde Devlet Bahçeli Modeli ve Bilge Liderlik” kitaplarının yazarı Gültekin, 1994 yılında Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu.

Medyascope'tan Aytuğ Özçolak'ın haberine göre Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde yüksek lisans eğitimi alan Gültekin, tez çalışmasını “Yerel yönetimlerde halkla ilişkiler uygulamaları ve kurum imajı oluşturma teknikleri” üzerine yaptı.

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora yapan Gültekin’in 2001 yılındaki doktora tezi “Devletler arası ilişkilerde halkla ilişkiler ve siyasal propagandanın rolü” üzerineydi.

2016-2017 yıllarında Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı görevini üstlenen Gültekin, 2019 yılından bu yana Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi’nde dekan olarak görev alıyordu.

Gültekin’in yazdığı kitaplardan bazılarının açıklamaları şöyle:

“Lider: Devlet Bahçeli”

Açıklama: “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk siyasetinde, inandırıcı liderliğin en önemli temsilcilerinden biridir. Bir siyasal liderin, ikna edici iletişim açısından belirleyici özelliği olan inandırıcılık siyasal yaşamda temel bir vurgudur. Devlet Bahçeli’nin, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olduğu 1997 yılından itibaren geçen 22 yıllık süre içinde siyasal liderliğini tanımlayan inandırıcılık unsuru, Türk siyasetinde kendisi ile özdeşleşen bir liderlik modeli kurmuştur.

‘Lider: Devlet Bahçeli’ kitabında, Devlet Bahçeli’nin inandırıcılığı, kendine özgü siyasal liderlik özellikleri dikkate alınarak, özgün olarak geliştirilen ve 34 maddeden oluşan bir inandırıcılık matriksi ile anlatılmıştır. Devlet Bahçeli çizgisinde, inandırıcılık, anlamlı ve doğal bir inandırıcılık olup yaşam öyküsü, siyasal kariyeri, doğrulayıcı liderlik tarzı ve samimiyeti ile genç liderlere, inandırıcı liderlik için rehber alınabilecek bir model sunmaktadır.“

“Bahçeli Liderliğinde Siyasal İletişimde Kale Modeli: Milliyetçi Hareket Partisi”

Açıklama: “Türkiye’nin birlik ve beraberliği, bölünmez bütünlüğü konusunda toplumu koruyan ve kollayan nefer kadrosuna sahip olarak da Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye’nin istikrar kalesi olmuştur. ‘Bahçeli Liderliğinde Siyasal İletişimde Kale Modeli: Milliyetçi Hareket Partisi’ adlı kitapta, MHP’nin bu yönde halk nezdinde kazandığı destek, özgün iletişim modelleri ile açıklanmış ve inandırıcılık perspektifinde partinin iletişim gücü irdelenmiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi, Türk siyasetinde en inandırıcı harekettir. Bunun en önemli nedeni, partinin milli birlik ve beraberliği esas alan, Türk milletinin bölünmez bütünlüğünü savunan ve kollayan kuruluş çizgisinin kendini gerçekleştirmesi ve partinin kuruluş çizgisi ile tutarlılık içinde bir siyasal temsiliyeti milim sapmadan yıllar itibariyle kanıtlamış olmasıdır.“

“Siyasal İletişimde Karizmatik Liderlik: Devlet Bahçeli”

Açıklama: “Türk siyasetinde uzlaşının yeni bir formülünü sunan ve sağduyu liderliğini toplumla buluşturan Devlet Bahçeli, siyasal iletişim açısından güçlü bir liderlik modeli sunmaktadır. Bu model Türk siyasetinin ihtiyaç duyduğu, siyasal anlaşmazlıkları gideren ve belirsizlikleri, sağduyulu ittifaka çeviren, milletten yana, millete yakın bir modeldir.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin siyasal karizması ve güçlü toplumsal hitabetini birleştiren liderliği, ‘Bilge Liderlik’tir. Bilge Lider olarak, Türk milleti için hakkaniyet, beka, sadakat, vefa ve inandırıcı liderlik ile güvenin ve istikrarın siyasetteki karşılığı olmuştur. Devlet Bahçeli’nin Bilge Liderliği, Türkiye’nin uluslararası ilişkileri açısından da ufuk açıcı ve belirleyici bir liderliktir. Anlaşmazlıkları ve çatışmaları barış iletişimine dayalı siyasal formüller ile gidermek ve her kesim için güvenilir, adil, tarafsız, inandırıcı bir siyasal lider olmak Türkiye’nin dış politikası için de rehber alınabilecek bir bilge liderlik modelidir.“