Devlet Bahçeli Bekir Bozdağ için ne diyecek?

Danıştay’ın 2018’de Andımız’ın kaldırılmasına ilişkin yönetmeliği iptal eden kararı sonrasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile AKP’li Bekir Bozdağ arasında tartışma çıkmıştı.
Devlet Bahçeli Danıştay’ın verdiği kararı desteklerken, Andımız kararına tepki gösteren iktidarı da eleştirmişti. Bahçeli, “Andımızdan rahatsız olmaya, Andımızı hırpalamaya ve yaftalamaya hiç kimsenin hakkı yoktur” ifadelerini kullanmıştı.
Bahçeli açıklamasında, Andımız kararını hedef alan AKP milletvekili Bekir Bozdağ ve AKP'ye yakın Eğitim Bir-Sen sendikasını sert sözlerle eleştirmişti.
"Sayın Bekir Bozdağ Danıştay kararına çok bozulmuş, anayasa ve yasanın alenen çiğnendiğini söylemiş. İşine geldi mi yargıya saygıyı bekleyen, işine gelmedi mi yasa çiğnendi diyen Sayın Bozdağ ve onun gibi düşünenlerin hala çözülme süreci üslubuna müracaatları talihsizliktir" diyen Bahçeli, şu ifadeleri kullanmıştı: