Ege Üniversitesi Hastanesi emekçileri kazandı: Fazla mesai ve nöbet ücretleri ödenecek

Ağır çalışma koşulları, uzun nöbetler, eksik istihdam, sağlıkta şiddet ve özlük haklarının aşındırılması gibi sorunlarla karşı karşıya kalan İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi sağlık emekçilerinin mücadelesi kazanımla sonuçlandı.

Tek kalem maaş talepleri karşılanmayan sağlık emekçilerinin, hak edişleri farklı zamanlarda verilerek düzensiz ödemelere dönüştü. Nöbet, fazla mesai ve icap nöbetleri iki aydır ödenmeyen emekçiler, bir süredir mücadele ediyordu.

Sağlık emekçilerinin yaptıkları eylem kazanımla sonuçlandı ve ücretlerin 25 Aralık Pazartesi günü yatırılacağı açıklandı. Konuya ilişkin açıklama yapan Birlik Sağlık Sen İşyeri Temsilcisi “Maaş, temel ek ödeme, teşvik ek ödemesi, icap nöbeti ve nöbet ücreti adı altında parça bölük ödemelerinizin hepsi toplansa bile yoksulluk sınırının altında kalmaktadır. Emeğimizin karşılığını zaten vermediği gibi hakkımız gasp etmektedir. İzin vermeyeceğiz" dedi.