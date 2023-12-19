Ege Üniversitesi Hastanesi emekçileri fazla mesai ve nöbet ücretlerini 2 aydır alamıyor

Ağır çalışma koşulları, uzun nöbetler, eksik istihdam, sağlıkta şiddet ve özlük haklarının aşındırılması sorunlarla karşı karşıya olan İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi sağlık emekçileri, yoksulluk sınırı üzerinde tek kalemde emekliliğe yansıyan temel ücret talebine dair mücadele ediyor.

Sağlık emekçileri; maaş, temel ek ödeme, teşvik ek ödemesi, icap nöbeti ve nöbet ücreti adı altında parçalanmış ödemeler toplamının, yoksulluk sınırı altında kalmakta olduğunu belirtiyor.

Tek kalem maaş talepleri karşılanmayan emekçilerin, söz konusu hak edişleri de farklı farklı zamanlarda verilerek düzensiz ödemelere dönüştü. Emekçilerin nöbet, fazla mesai ve icap nöbetlerinin ücreti iki aydır ödenmiyor.

Sağlık emekçileri bugün, İzmir Tabip Odası, Ses İzmir 2. No'lu Şubesi, Genel Sağlık-İş, Birlik Sağlık Sen, Hekim Birliği Sendikası ve Hep-Sen'in çağrısıyla Ege Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği önünde bir araya geldi.

Gerçekleştirilen basın açıklamasında öne çıkanlar şöyle:

'Bu ay ne zaman para alacağız diye düşünmekten yorulduk'

"Düzensiz ödemeler yüzünden var olan borçlarımıza faiz eklenirken bir yandan da hakkımız olanı alamama kaygısı bizi tüketiyor. Biz sağlık emekçileri zaten yoksulluk sınırının çok altında yaşamaya çalışırken bir de bu ödemelerin gecikmesi yüzünden zaten çok zor geçinmeye çalıştığımız böyle bir dönemde ayrıca sağlıkta sisteminde var olan sorunlarla boğuşmak zorunda kalıyoruz.

Ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik koşullarda bizler bir yandan hiper enflasyon ile mücadele ederken bir yandan da tuttuğumuz nöbetin, icabın parasını bu ay ne zaman alacağız diye düşünmekten yorulduk.

Ege Üniversitesi Hastanesi yönetimi geçen ay Eylül ayının ödemelerini yasal süresi olan 31 Ekim tarihine kadar ödemesi gerekirken yasal sürenin üzerinden 15 gün geçtikten sonra yatırmıştı. Gelinen noktada Ekim ve Kasım ayının nöbet, fazla mesai ve icap nöbetlerinin ücretlerinin hala ödenmemiştir. Hatta Kasım ayının teşvik ve taban ek ödemeleri de ödenmemiştir. Ayrıca yönetimden ödemelerin ne zaman yatacağına dair net bilgi verilmemektedir.

'Sadaka değil, alın terimizin karşılığını istiyoruz'

Sadaka değil, alın terimizin ve emeğimizin karşılığını istiyoruz. Biz sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin alın terini ve emeğinin gasp etmeye çalışanlara cevabımız nettir. Bizler geçinemiyoruz Bu hastanede hizmeti üreten bizleriz. Bize yasal olarak verilmesi gereken ücretleri zamanında ödemek hastane yönetiminin yegâne görevidir. Her ay ödemeleri ileriye ötelemeyi gelenek haline getiren hastane yönetimini görevini ve gereğini yapmaya davet ediyoruz. Derhal nöbet ve fazla mesai ücretlerimizin yatmasını istiyoruz. Emeğimizin karşılığını almadığımız bir çalışma sistemini kabul etmiyoruz.

Hakkımız olan ödemelerin ivedilikle ödenmesi için mücadele edeceğimizi buradan sizlere bir kez daha dile getiriyoruz. Emeğimizin karşılığını zamanında ve gecikmeden alana kadar eylemlerimizi devam ettireceğimizi duyuruyoruz."