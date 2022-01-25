Ege Şehir Hastanesi patronundan işçi haklarına topyekün saldırı

Hakları için mücadele veren Ege Şehir Hastanesi işçilerine hastane patronu Arif Barata tarafından büyük bir saldırı başlatıldı.

İşçiler yürüttükleri mücadele sonucunda aylardır ödenmeyen maaşlarını hastaneden alabilmişti. Şimdi ise hastaneden ayrılan yüzlerce işçiye kıdem tazminat alacaklarının ödenmeyeceği açıklanırken, hastaneden ayrılıp mücadele eden işçiler yeni işyerlerinden bir atılmaya başlandı.

Bakan yardımcısı patrondan işçilere tehdit, baskı, işten attırma

47 suç kaydı olan ve halihazırda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yardımcısı olan hastane patronu Arif Barata’nın talimatı ve baskılarıyla eski Ege Şehir Hastanesi işçilerinin yeni işyerlerinde baskıya maruz kaldığı ve bir kısmının işten atıldığı ortaya çıktı.

Bir süre önce hakları için mücadeleye başlayan işçiler bir dizi eylem gerçekleştirmişti. Bu eylemler esnasında hastane patronu Arif Barata bazı işçileri teker teker işyerine çağırmıştı. Bu görüşmelerden birinde bir işçinin kulağına eğilen Arif Barata, "Eylem yaparsanız tek bir kuruş daha ödemem" diyerek tehditte bulunmuştu.

Hastanede çalışan işçilerden gelen bilgilere göre, Arif Barata eylem esnasında hastane içerisindeydi ve yapılan basın açıklaması sonrasında sinirlenip kontrolünü kaybetti.

Etrafına “Bu eyleme katılanları tek tek işten artıracağım” şeklinde beyanda bulunduğu söylenen Arif Barata’nın, işçilerin yeni işyerlerini aradığı ve işçilerin atılması yönünde baskı yaptığı öne sürüldü.

Bilginin pek çok kaynaktan doğrulandığını ifade eden işçiler, bu baskıların kendilerini yıldıramayacağını ifade etti.

İşçilere 8 taksitte ödeme teklif edilecek

Diğer yandan işçilerin mücadelesi sonucunda yapılan görüşmede, aylardır ödenmeyen maaşları ödemek zorunda kalan hastane yönetimi, kıdem tazminatlarının da arabuluculuk sürecinde bir iki taksitle ödeneceğini taahhüt etmişti. Ancak hastane yönetimi sözünü tutmadı.

Fesih ihtarı gönderen ve arabulucuya başvuracak olan işçilere hastane yönetimi tarafından kıdem tazminatının faiz işletilmeksizin, vekalet ücreti verilmeksizin, arabulucu ücreti ödenmeksizin ve mayıs ayında başlatılmak suretiyle tam 8 taksitte ödeneceğinin teklif edileceği belirtildi.

Hastane yönetim kurulunun böyle bir karar aldığı ve hiçbir işçiye karşı bu kararın esnetilmeyeceği aktarıldı.

2023 yılını bulması beklenen ödemelerin, kıdem tazminatının ödenmemesi anlamına geldiğini değerlendiren işçiler kendileriyle alay edildiğini ve bu teklifin "hırsızlık" anlamına geldiğini dile getirdi.