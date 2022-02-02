Ege Şehir Hastanesi işçileri buluşuyor: Şimdi sıra kıdem tazminatlarımızda!

İzmir’de bulunan Özel Ege Şehir Hastanesi’nin farklı birimlerinde çalışan işçiler, Aralık ayında maaşları ödenmediği ve yöneticileri ile yaptıkları görüşmelerden sonuç alamadıkları için Patronların Ensesindeyiz Haberleşme, Dayanışma ve Mücadele Ağı ile iletişime geçerek hakları için mücadele etmeye başlamıştı. İşçiler bir araya gelerek Özel Ege Şehir Hastanesi İşçileri Dayanışma Ağı'nı kurmuştu.

Özel Ege Şehir Hastanesi İşçileri Dayanışma Ağı yarın saat 19.00’da İzmir Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde buluşuyor.

Bir çağrı yayınlayan işçilerin açıklaması şöyle:

Mücadele Ettik, Kazandık! Şimdi Sıra Kıdem Tazminatlarımızda

Ege Şehir Hastanesi işçileri olarak uzun süredir mücadele yürütüyoruz. Bir araya geldik, birbirimize güç verdik, mücadele ettik ve kazandık. Patronun bir sene sonra belki alırsınız dediği maaşlarımızı söke söke aldık.

Patronla ve temsilcileriyle yaptığımız görüşmede kıdem tazminatlarımızın ise kısa sürede ödeneceği garantisi aldık. Ancak patron sözünü tutmadı! Bu elbette şaşırtıcı değil. Tam tersine, patron, hakları için mücadele veren bizlere saldırdı. Kimimizi yeni bulduğumuz işlerden attırdı, kimimizi tehdit etti, kimimize iftira attı.

Mücadeleden gelen gücümüze inanıyoruz! Örgütlülüğümüze güveniyoruz. Hakkımız olan son bir kuruşu ondan alana kadar mücadelemize devam edeceğiz.

Buraya kadar olan kısmı işin yarısı olarak kabul ediyoruz. Geri kalan yarısı için ise kollarımızı sıvıyoruz.

Bu sebeple yarın, 3 Şubat Perşembe saat 19.00’da Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapacağımız toplantımıza tüm arkadaşlarımızı davet ediyoruz.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



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