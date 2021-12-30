Ege Denizi'nde bir teknenin alabora olmasını takiben bir kişinin daha cesedi bulundu

Kiklad adası yakınlarında denizde bir adamın cesedi bulundu. Cesedin geçtiğimiz hafta Paros'un kuzeybatısında yaklaşık 80 kişiyi taşıyan bir yelkenlinin alabora olması sonucu kaybolan göçmenlerden birine ait olduğu sonucuna varıldı.

27 Aralık Pazartesi günü aynı enkazdan başka bir başka kişi daha ölü olarak Tinos yakınlarında bulunmuştu

Faciadan kurtulan 63 kişinin beyanlarına göre yelkenli tekne ters döndüğünde her iki kişi de içindeydi.

Paros'taki faciada ölenlerin sayısı 18'e yükselirken, Yunanistan polisi kaçakçı olduklarından şüphelenilen üç kişiyi tutukladı.