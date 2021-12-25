Alabora olan göçmen teknesinde ölü sayısı 16'ya yükseldi

Dün geç saatlerde Ege Denizi'nde bir göçmen teknesinin alabora olması sonucu en az 16 kişi öldü ve Yunanistan açıklarına bu tür gemi enkazlarında üç günlük ölüm sayısı en az 30'a ulaştı.

Yunan sahil güvenlik Cumartesi günü yaptığı açıklamada, orta Ege'deki Paros adasının yaklaşık 8 kilometre açıklarında bir yelkenlinin Cuma günü geç saatlerde alabora olmasının ardından 63 kişinin kurtarıldığını söyledi. Sahil güvenlik Cuma günü geç saatlerde 13 ölüm bildirdi, ancak Cumartesi günü üç ceset daha bulundu.

Hayatta kalanlar sahil güvenliğe, gemide yaklaşık 80 kişinin bulunduğunu söyledi. Tekne yakındaki bir limana çekildi ve yetkililer hayatta kalanları ve kurbanları aramanın devam ettiğini söyledi.

Perşembe günü Atina'nın yaklaşık 235 kilometre güneyinde, Antikythera adası yakınlarındaki kayalık bir adaya bir yelkenlinin çarpması sonucu 11 kişinin öldüğü doğrulandı. Sahil güvenlik Cuma günü yaptığı açıklamada, adacıkta saatlerce mahsur kaldıktan sonra hayatta kalan 52 erkek, 11 kadın ve 27 çocuk 90 kişinin kurtarıldığını söyledi.