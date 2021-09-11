AFAD verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesinin açıklarında saat 16,31'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 8,02 kilometre olarak ölçüldü.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem
Muğla açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
AFAD verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesinin açıklarında saat 16,31'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 8,02 kilometre olarak ölçüldü.