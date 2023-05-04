Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde Çanakkale Eceabat açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi'nin paylaştığı verilere göre saat 04.50'de gerçekleşen deprem, 18 km derinlikte kaydedildi.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün saat 04.50'de Saros Körfezi, Eceabat merkezli 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup alınan ilk bilgilere ve yapılan taramalara göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır. Geçmiş olsun dileklerimizle kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadesi kullanıldı.