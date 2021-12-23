Ege Denizi açıklarında 51 'FETÖ' gözaltısı

Bir grup kişinin tekne ile yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmaya çalıştığına yönelik bilgi alan Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Çandarlı Körfezi Kız Kulesi Adası açıklarında şüpheli tekneyi durdurdu.

Teknede yapılan aramada, yasa dışı yollardan kaçmaya çalışan 51’i Türkiye vatandaşı, 3’ü Suriye uyruklu 54 kişi yakalandı.

Yakalanan 51 Türkiye vatandaşına yapılan sorgulamada, 13’ünün "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arandığı, 38’inin ise aynı suçtan mahkemelerinin devam ettiği tespit edildi. Yakalanan 54 kişi, işlem için Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. (İHA)