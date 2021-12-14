'Silahlı kuvvetlerde bilinen, kurumun içerisinde tutulan hâlâ pek çok FETÖ’cü var

Kanal 42 Televizyonu’nda yayınlanan Muhammed Okur ile Reaksiyon programının konuğu olan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, TSK'daki Cemaat yapılanmasına ilişkin konuştu.fını değerlendirdi, “Aslında Türkiye’deki FETÖ ile mücadele sürecinin ne kadar çarpık bir istikamette işlediğinin göstergesi" dedi.

Uysal, Cemaat'le mücadele edildiğini düşünüp düşünmediği sorusuna, “Kesinlikle düşünmüyorum. İki suç ortağı var. Biri diğerini yargılıyor" yanıtını verirken, "Bugün hala silahlı kuvvetlerde ve başka alanlarda hatta özellikle silahlı kuvvetlerde bilinen, kurumun içerisinde tutulan hala pek çok FETÖ’cü var. Sarıklı amiral de FETÖ’cü kimliğini perdelemek için bir başka dini örgütün mensubuymuş gibi görünmenin yoluna gitti benim kanaatimce. Kesinlikle aktif FETÖ’cüler var. İktidar, yetkililer bunları biliyor zaten" ifadesini kullandı.