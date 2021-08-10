Efes'in ardından Tuborg ürünlerine de zam geldiği duyuruldu.
Zammın ardından 50'lik şişe bira fiyatı 14,50 liradan 15,50 liraya yükseldi.
Kutu biraya ise 75 kuruş zam geldi.
Haber Merkezi
Çağdaş Gökbel
Haber Merkezi
Efes'in ardından Tuborg'a da zam geldi
Efes'in ardından Tuborg grubu da bira fiyatlarına zam yaptı.
Haber Merkezi
Efes'in ardından Tuborg ürünlerine de zam geldiği duyuruldu.
Zammın ardından 50'lik şişe bira fiyatı 14,50 liradan 15,50 liraya yükseldi.
Kutu biraya ise 75 kuruş zam geldi.