Efes'in ardından Tuborg'a da zam geldi

Efes'in ardından Tuborg grubu da bira fiyatlarına zam yaptı.

Haber Merkezi

Efes'in ardından Tuborg ürünlerine de zam geldiği duyuruldu.

Zammın ardından 50'lik şişe bira fiyatı 14,50 liradan 15,50 liraya yükseldi.

Kutu biraya ise 75 kuruş zam geldi.

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