Efes Antik kentine kanal projesi: 'Hem yaşam hem tarih tehlike altında'

Efes Antik Kanal Projesi'ne "ÇED Gerekli Değildir" kararı tepkilere neden oldu. Proje kapsamında, altı yüz metre uzunluğunda giriş kanalı, mendirek yapısı, yat limanı inşa edilerek İzmir-Kuşadası kara yolundan Efes Limanı'na kadar olan alanın yeniden düzenlenmesi planlanıyor.

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Mahir Polat, Dünya mirası Efes Antik Kenti’ne yapılan projeyi Meclis gündemine taşıdı. Araştırma önergesini Meclis’e sunan Polat, “UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Efes Antik Kenti’nin tarihi dokusu ve doğal florası korunarak cazibesini artırmak ve bu kıymetli mirası gelecek kuşaklara aktarmak zorundayız” dedi.

Efes Antik Kanal Projesi için "ÇED Gerekli Değildir" kararı verildiğini hatırlatan Polat, “Projenin çevreye ve antik kente etkisi yeterince araştırılmadan, bilimsel temellerle derinlemesine bir inceleme yapılmadan adımlar atılıyor. Koruma altındaki türler arasında olan kum zambakları, sazlıklar, canlı türleri, yöredeki doğal flora tehlike altında. Ayrıca henüz gün yüzüne çıkmamış tarihi eserler de belirsizliğe terk ediliyor” diye konuştu.

Her yıl milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilen Efes Antik Kenti, 2015 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kaydedildi. Polat, "İktidar bu tarihi mirasa, bu antik çağlardan kalan mücevhere bir ‘çılgın proje’ ile müdahale etmek istiyor” dedi.

'Hem yaşam hem tarih tehlike altında'

Efes’te liman ile denizin bağlantısının iki bin beş yüz yıl önce kesildiğini belirten Polat şunları söyledi:

"Küçük Menderes Nehri ve Marnas Çayı’nın taşıdığı alüvyonlar liman ile denizin bağlantısını iki bin beş yüz yıl önce kesmiş, Efes’in liman kenti olma özelliğini ortadan kaldırmış. Antik kentin tekrar denizle buluşturulması fikri kulağa güzel gelse de bunun için atılacak adımlar mutlaka bilimin ışığında yapılmalıdır.

İktidar tarafından ‘Efes Antik Kanal Projesi’ olarak adlandırılan ve antik kentin tekrar denizle buluşması amaçlanan proje çalışmaları kapsamında, altı yüz metre uzunluğunda giriş kanalı, mendirek yapısı, yat limanı inşa edilerek ve İzmir-Kuşadası kara yolundan Efes Limanı'na kadar olan alanın temizlenerek yeniden düzenleneceği dile getiriliyor. Proje hakkında ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı verildiği için projenin çevreye ve antik kente etkisi yeterince araştırılmadan, bilimsel temellerle derinlemesine bir inceleme yapılmadan adımlar atılıyor. Koruma altındaki türler arasında olan ve zarar verilmesi halinde yüklü miktarda para cezası kesilen kum zambakları, sazlıklar, canlı türleri, yöredeki doğal flora tehlike altında. Ayrıca henüz gün yüzüne çıkmamış tarihi eserler de proje ile belirsizliğe terk ediliyor. Efes gibi önemli bir tarihi mirasın cazibesi elbette artırılmalı ancak bu kıymetli mirası koruyarak, zarar görmesini engelleyerek gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin sorumluluğudur."