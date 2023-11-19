Edremit Belediyesi'nde işçilerin sorunları devam ediyor, yöneticilerin keyfi yerinde

CHP'li Edremit Belediyesi'nde çalışan yaklaşık 1200 işçinin maaşlarını düzenli alamama problemi devam ediyor.

İşçilerin maaşlarını parça parça aldıkları belediyede, belediye başkanı ile sendika anlaştı ve asgari ücretin üzerindeki kısmın ek sosyal yardım olarak yatırılmasına karar verildi.

Genel-İş Sendikası ise söz konusu durumu, işçilere bir kazanım olarak duyurdu. Ancak ek sosyal yardımlar işçinin baz maaşında yer almadığı için emekliliğe yansımıyor ve işçiler için büyük bir hak gaspı anlamına geliyor.

Ayın 15'inde işçilerin ücretlerinin asgari ücret tutarında olan kısmı hesaplarına yatırılırken, geri kalan hak edişler ayın kalanına yayılarak parçalar halinde yatırılıyor. Birçok işçinin ise ikramiyesini alamama durumu devam ediyor.

Susmaları için kağıt imzalatmaya çalıştılar

Belediye'de bir diğer sorun da güvenlik görevlilerine uygulanan mobbing. Vardiyalı çalışan güvenlik görevlilerinin vardiyaları oluşturulurken haftalık izinlerini kullanmalarına izin verilmediği, duruma itiraz eden işçilerin ise "İstemiyorsanız gidin başka yerde çalışın" denilerek tehdit edildiği belirtildi.

Aynı zamanda tüm işçilerin toplandığı ve belediyedeki duruma dair dışarıda konuşmamaları konusunda kağıt imzalamaya zorlandıkları aktarıldı. İşçiler, kağıdı imzalamayanların ise tutanak tutulacağına dair tehdit edilerek sindirilmeye çalışıldığını iletti.

EYT'li işçilerin hak edişleri olan toplu ikramiyeler de dilekçelerini uzun zaman önce vermiş olmalarına rağmen henüz hesaplarına yatırılmadı. soL'a konuşan işçiler, ikramiyelerine dair verilen dilekçe veren işçilerin yalnızca yüzde 10'unun ikramiyesini aldığını ifade etti. İşçiler, ikramiyelerini ne zaman alacaklarını sorduklarında ise belediyedeki yetkililerin İller Bankası'na kredi başvurusu yaptıklarını ve krediyi beklediklerini söylediklerini aktardı.

Yöneticilerin keyfi yerinde

Belediye'de işçiler her türlü hak gaspına uğratılırken, yöneticilerin ise keyfi yerinde görünüyor.

Belediye'nin mevcut personel müdürünün, aynı zamanda temizlik işleri departmanını da kendi yönetiminde bulundurduğu ve elde ettiği gelirlerle kendisine Kazdağları'nda bulunan Çamcı Köyü'nde bir malikane yaptırdığı iletildi. Müdürün, aynı zamanda yerel gazetelerde çıkan haberlere göre, son dönemde yüksek meblağlarda bir servet edinmiş durumda olduğu iddia ediliyor.

Belediye'deki güvenlik şefinin de kendisine fazladan mesai yazdırdığı, bu durumun yine müfettiş raporlarında yer aldığı iletildi. Ancak konu hakkında henüz bir aksiyon alındığına ya da yaptırım uygulandığına dair bir işaret yok.

Özel kalem müdürü de aynı zamanda belediye başkan yardımcısı görevinde bulunuyor. Bundan 2 ay öncesinde yerel gazetelerde mal varlığının son dönemde orantısız şekilde arttığına dair haberler yayınlandığı, ardından müfettiş tarafından açılan soruşturmadan ise henüz herhangi bir sonucun çıkmadığı belirtildi.

Bir diğer şaibeli durumun ise belediyeye tahsis edilen araçların kullanımına dair olduğu belirtildi. Belediye mali sıkıntılarını gerekçe göstererek kendine ait araçları yaklaşık bir yıl önce satmış ve kiralama usulü araç kullanımına başlamıştı. Belediyenin, anlaştıkları kiralama şirketinden, araçlardaki GPS sistemlerinin kapatılmasını istediği belirtildi. Daha sonrasında denetim için atanan müfettişin kiralama şirketinden GPS'lerin açılmasını istediği ve kiralanan ama eksik gözüken araçlardan bir tanesinin Bodrum'da, özel kalem müdürünün yeğeninde ortaya çıktığı anlaşıldı. Bu konuyla ilgili açılan soruşturma da henüz sonuçlanmış değil.