Edirne'de sel felaketi: Çok sayıda kişi evlerinde mahsur kaldı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Pazartesi gecesi başlayan sağanak yağış, Salı gecesine kadar yaklaşık 24 saat aralıklarla etkisini artırarak devam etti.

Şiddetli yağışla birlikte ilçe merkezinde bulunan Kırkkavak Deresi taştı. Kırkkavak Deresinin yakınında bulunan birçok evin bahçesi ve bodrum katları suya gömüldü. İtfaiye ekipleri su tahliyesi gerçekleştirdi.

Şiddetli su akıntısı nedeniyle birçok köy yolu da ulaşıma kapatıldı. Yolun kapalı olmasına rağmen yoldan geçmek isteyen bir otomobil su akıntısına kapıldı. Araç sürücü bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar Edirne misafirhanelere yerleştirildi.

Sel felaketinin yaşandığı Atatürk Mahallesi'nde sel sularının evlerinin balkonuna kadar ulaştığı bir aile de, evinden dışarı adım dahi atamadı. Suyun evin içerisine girmesine ramak kala aile, üst kattaki komşularına sığındı. Alt katlarda mahsur kalanlar kepçeyle tahliye edildi. (İHA)